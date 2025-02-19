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東北新幹線1天2狀況車班大亂 東京往來仙台停駛約5小時

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本東北新幹線今天上午及下午各發生一起突發狀況，加總造成往來東京站與仙台站的雙向列車停駛約5小時。日本新幹線列車示意圖，與新聞本文無關。美聯社資料照
日本東北新幹線今天上午及下午各發生一起突發狀況，加總造成往來東京站與仙台站的雙向列車停駛約5小時。日本新幹線列車示意圖，與新聞本文無關。美聯社資料照

日本東北新幹線今天上午及下午各發生一起突發狀況，加總造成往來東京站與仙台站的雙向列車停駛約5小時，車班在復駛後大亂，誤點最長達約4小時，受影響旅客人數暫不清楚。

JR東日本公司表示，上午9時42分左右，行駛在宇都宮站與那須鹽原站間的東北新幹線「山彥53號」列車突然緊急停車。

經過檢查，發現車廂上方的集電弓有所受損，影響所及造成東京站到仙台站間列車全線停擺，直到下午1時11分才恢復全線行駛。

日本富士新聞網報導，JR東日本公司表示，今天下午3時前，東北新幹線「山彥57號」列車行駛在新白河站與郡山站間時，因為車輛行駛裝置顯示異常而停車，造成所有往來東京站與仙台站的雙向列車停駛。

東日本放送（KHB）報導，單日兩起突發狀況造成東北新幹線多數車班大亂及列車誤點，可以看到在仙台站驗票閘門外等待復駛的人潮相當擁擠。

下午的停駛在持續約1小時30分後復駛，但截至5時30分止，東北新幹線雙向列車最多已出現約4小時誤點。

新幹線 日本

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