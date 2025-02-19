受川普啟發！澳洲富豪巴默成立新政黨 目標大幅削減政府規模
澳洲即將舉行聯邦選舉，億萬富豪巴默（Clive Palmer）今天成立新政黨「愛國者號角」，他說是受到美國總統川普直接啟發。
路透社報導，礦業鉅子巴默表示，他的政黨「愛國者號角」（Trumpet of Patriots ）將「清理」首都坎培拉（Canberra）的「沼澤」，他指的是川普大幅削減政府規模的計畫。
巴默在記者會中宣布成立新黨，他說：「我們認為川普在削減公共支出方面非常有效率。」
巴默表示，在聯邦眾議院的150個席次中，「愛國者號角」都打算推出候選人，也會在參議院推代表人選。
根據富比世（Forbes）報導，巴默以21億美元的淨資產名列澳洲第18大富豪，曾領導右翼「統一澳洲黨」（UAP），並從2013年起擔任聯邦眾議員3年。
在上屆澳洲聯邦選舉中，巴默為「統一澳洲黨」競選花費約1億澳元（約新台幣21.23億元），在參院取得一個席位。
澳洲大選應在今年5月之前舉行，巴默未及時登記「統一澳洲黨」。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）尚未宣布選舉日期，而最早可能在3月舉行。
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