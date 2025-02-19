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詐騙賭博走私…大陸人境外犯罪猖獗 印尼學者：助長反陸情緒

中央社／ 雅加達19日專電
大陸有關境外電信詐騙的警告，與大陸人在印尼參與網路賭博、走私和詐騙等非法活動形成鮮明對比。圖為詐騙示意圖。圖／AI生成
大陸有關境外電信詐騙的警告，與大陸人在印尼參與網路賭博、走私和詐騙等非法活動形成鮮明對比。圖為詐騙示意圖。圖／AI生成

印尼學者今天發表文章指出，中國有關境外電信詐騙的警告，與中國人在印尼參與網路賭博走私和詐騙等非法活動形成鮮明對比。該一趨勢不僅導致印尼與中國關係緊張，也助長了印尼的反中情緒。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）和研究員葉達（YetaPurnama）今天在澳大利亞國際事務研究所（AustralianInstitute of International Affairs, AIIA）網站發表名為「中國人犯罪活動猖獗，使印尼與中國關係惡化」文章。

他們指出，中國政府今年初曾呼籲中國公民提高對電信詐騙的警覺性，但諷刺的是，「儘管中國政府警告海外公民防範詐騙，但中國公民在海外參與類似的非法活動卻日益增多」。

該文舉例，包括「網路賭博、走私和電信詐騙，在印尼等國十分猖獗」，這與中國官方示警形成鮮明對比，對中國和印尼的關係構成新挑戰，甚至可能為兩國的外交關係蒙上陰影。

文章中指出，印尼近年出現多起中國公民的犯罪事件，包括2024年1月有4名中國公民因持旅遊簽證在雅加達非法擔任按摩師和導遊而被驅逐出境；同年9月，有1名中國公民因非法採礦導致國家損失逾1兆印尼盾（約新台幣20億）；同年10月，警方破獲一起由1名中國人經營的非法網路賭博集團，該集團在東南亞非法獲利數百萬美元，且涉及強迫勞動和人口販賣。

另外，還有中國公民走私珍珠被捕，以及誘騙中國公民到印尼假投資等。

作者拉瑪特和葉達指出，中國和印尼必須在打擊跨國犯罪上加強合作，但強調「印尼必須採取更強硬的立場，因該問題不僅是外交問題，而是中國無法管理其公民在海外的活動」。

學者建議，印尼除了須加強簽證審查程序，特別是在採礦業領域，並要求來自中國的公民須遵守印尼法律。而中國則須更嚴格的監管，對非法行為採取更嚴厲的處罰，並與當地執法部門進行更密切的合作。

北京 印尼 賭博 走私 電信詐騙

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