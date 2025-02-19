共軍戰艦傳在澳洲雪梨以東150浬現蹤 知情人士爆「史無前例」

英國金融時報（FT）19日報導，澳洲海軍正在雪梨以東150浬處尾隨中共人民解放軍海軍軍艦，並指此係解放軍海軍沿著澳洲東岸航行的最遠距離。

知情人士透露，2艘澳洲艦艇正在跟隨一周前出現在澳洲東北岸外海的一支解放軍海軍特遣隊。該特遣隊由2艘軍艦和一艘補給艦組成，澳洲國防部上周表示，這些艦艇當時正在東北部外海國際海域航行，2艘軍艦包括054A型飛彈護衛艦「衡陽號」和055型飛彈驅逐艦「遵義號」；第3艘軍艦則可能是903型綜合補給艦「微山湖號」。

一名人士表示，解放軍海軍沿著澳洲東岸航行這麼遠是「史無前例」，並強調北京正將軍力投射至越過太平洋第一與第二島鏈的舉動正常化。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）澳洲專家厄德（Charles Edel）說，「除了向東和向西外，隨著中國再往南測試他們的力量投射能力，問題就變成他們能夠冒多大風險，可以在多大程度上向澳洲表明能夠威脅他們」。

FT報導指出，解放軍艦艇在雪梨以東航行時，美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將正在訪問澳洲，會晤澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）、外長黃英賢（Penny Wong）與澳軍聯合作戰司令瓊斯（Justin Jones）中將。澳洲國防部和中華人民共和國國防部沒有立即回應置評請求。