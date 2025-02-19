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越南拍板連接雲南80億美元鐵路 正和大陸磋商貸款

中央社／ 河內19日專電

越南國會今天通過建設與中國連接的老街-河內-海防鐵路投資計畫，總投資額超過80億美元。越南目前正積極與中國磋商，確定貸款規模、利率、條件等，以明確計畫的資金結構。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南國會今天在459名代表參與投票的情況下，以455票贊成、3票反對，1票棄權，通過關於投資建設老街-河內-海防鐵路投資計畫的決議。

根據決議，這條客貨兩用鐵路採標準軌距，主線長度約390.9公里，設計時數160公里，起點在與中國接壤的越南老街省（Lao Cai），再往南經安沛（YenBai）、富壽（Phu Tho）、永福（Vinh Phuc）、河內（Ha Noi）、北寧（Bac Ninh）、興安（HungYen）、海陽（Hai Duong）和海防（Hai Phong）共9省市。

計畫總用地需求約2632公頃，預計需安置約1萬9136名居民，總投資額超過80億美元（約新台幣2620億元）。根據決議的時間表，這條鐵路將於今年動工，力爭最晚在2030年完成。

關於資金來源，越南投資報（Dau Tu）報導，越南國會常務委員會表示，政府建議使用國內、外及其他合法資金。目前越南正積極與中國磋商，確定貸款規模、利率、條件等，並根據磋商結果，進一步明確計畫資金結構。

中國貸款常有許多附加條件，引來越南國會代表關注技術自主問題。根據越南民越報（Dan Viet），部分代表建議，應優先委託國內企業興建，確保自主掌握鐵路、橋梁、隧道建設技術，生產軌道及製造車廂。

國會代表黃文強（Hoang Van Cuong）說，越南各企業均已表示，有能力自己承包。他認為，由越南國內企業建造，起初成本可能高於國際採購，但這筆投資將帶動越南的經濟成長。倘若依賴外國技術，投資資金將流出海外，越南永遠都無法建立自主的鐵路產業。

越南

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