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稱美遣返移民自願回原籍國 巴拿馬否認移民「被剝奪自由」

中央社／ 巴拿馬市18日綜合外電報導
巴拿馬公共安全部長表示，近日從美國被驅逐至中轉站巴拿馬的移民中，超過半數已接受自願遣返回他們的原籍國，且移民在等待遣返期間並沒有「被剝奪自由」。 法新社
巴拿馬公共安全部長表示，近日從美國被驅逐至中轉站巴拿馬的移民中，超過半數已接受自願遣返回他們的原籍國，且移民在等待遣返期間並沒有「被剝奪自由」。 法新社

巴拿馬公共安全部長今天表示，近日從美國被驅逐至中轉站巴拿馬的移民中，超過半數已接受自願遣返回他們的原籍國，且移民在等待遣返期間並沒有「被剝奪自由」。

綜合路透社與法新社報導，巴拿馬公共安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）表示，這299名移民目前一直住在巴拿馬市（Panama City）一間旅館，受地方當局保護，並得到美國透過國際移民組織（InternationalOrganization for Migration）和聯合國難民署提供的資金支持。

阿布雷戈表示：「今天我可以告訴各位，171名（移民）已接受自願返回。」他還表示，其餘移民將在聯合國提供返回交通工具後逐批離開。

有報導指出，這些遭美國驅逐出境的移民遭到強行扣押，在旅館窗邊舉著標語請求協助，不過巴拿馬政府今天予以否認。

阿布雷戈表示，移民在等待遣返期間並沒有「被剝奪自由」。

根據阿布雷戈說法，這批移民來自中國、印度、伊朗和越南。

他補充說：「我們為他們提供一切必要的醫療照護與慰問，我們會持續這麼做，直到他們最後一人離開我國，這也是我們與美國政府達成的協議。」

阿布雷戈表示，巴拿馬遵守「所有國際規範」。

「紐約時報」先前報導，這些移民的護照與大部分人的手機都被拿走，阿布雷戈隨後出面接受媒體採訪。

巴拿馬 移民 美國

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