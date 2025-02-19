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嚴加管制社群發言 越南新法受關注

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
越南限制社群媒體的法律即將生效，人權團體擔心民眾遭全面監控、徹底喪失言論自由。（Wikimedia Commons）
越南限制社群媒體的法律即將生效，人權團體擔心民眾遭全面監控、徹底喪失言論自由。（Wikimedia Commons）

社群管制愈來愈嚴格，去越南要更小心發言？越南政府近日推動「147號法令」，加強對社群軟體的監管，要求用戶要以電話與身分證ID驗證社群，還會讓演算法降低批評政府的帳戶觸及率。約有6500萬名越南人有臉書帳戶，超過半數民眾從社群軟體看新聞，讓外界擔心越南政府對民眾資訊的控制更嚴格。

降低異議貼文觸及

根據《美聯社》報導，關注越南人權與言論自由的團體「88計劃」近日發布報告指出，越南政府12月制定的「147號法令」，強化臉書、X、YouTube與抖音的管制。法規要求用戶需要提供電話號碼、身分證字號以開通社群帳號，且若政府需要相關個資，企業都必須提供。

另外，該法也要求降低用戶觸及公民記者或懷疑政府者的貼文，若有被政府認定非法的貼文要在24小時內移除，政府還可以直接用平台內部的搜尋引擎辨認冒犯政府的內容，相關法規將於3月生效。

但目前社群軟體並未因為此法有所反彈，讓「88計劃」相當擔心國內人權惡化，尤其近月來，有關政治的貼文已經有明顯減少。

關注新總書記集權

法蘭西24》報導就提到，法案在去年耶誕節通過時，人權觀察組織亞洲區執行長高斯曼就曾不滿指出，此法雖號稱要加強網路安全，但實際上並不真正保護民眾個人網安，且不尊重基本人權

自由亞洲電台》提到，越南共產黨前總書記阮富仲於去年7月過世後，由蘇林接任總書記與中央軍委書記，目前看來他在越南政壇的影響力愈來愈強，且從2022年開始就鬥倒了8個政敵。雖然越南是集體領導制，但在阮富仲時期就有出現集權化現象，各界也相當關注蘇林的集權狀況，還有越南國內法律會如何變化。

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基本人權 社群 越南

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