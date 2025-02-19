東北新幹線集電弓受損 東京往來仙台停擺逾3小時
日本東北新幹線今天發生列車集電弓受損，造成東京站到仙台站間雙向列車停駛約3小時30分，儘管目前已全線復駛，但各新幹線車班依舊混亂。
日本朝日電視台報導，JR東日本公司表示，今天上午9時42分左右，行駛在宇都宮站與那須鹽原站間的東北新幹線「山彥53號」列車突然緊急停車。
經過檢查，發現車廂上方的集電弓有所受損，影響所及造成東京站到仙台站間列車全線停擺，直到下午1時11分才恢復全線行駛。
目前不僅東北新幹線，包括秋田、山形、上越及北陸等新幹線車班持續混亂。
另外，富士新聞網報導，往來東京站到新大阪站的東海道新幹線，今天受到降雪影響，在名古屋站到京都站間採取減速行駛，部分列車因此誤點。
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