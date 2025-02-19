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王毅見玻利維亞外長 稱「拉美不是哪個國家的後院」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外長王毅當地時間18日在紐約聯合國總部會見玻利維亞外長索薩。（大陸外交部網站）
大陸外長王毅當地時間18日在紐約聯合國總部會見玻利維亞外長索薩。（大陸外交部網站）

人在紐約主持聯合國安理會高級別會議的大陸外長王毅，當地時間18日，與玻利維亞外長索薩（Celinda Sosa Lunda）會面。據大陸外交部新聞稿，王毅稱拉美是拉美人民的家園，不是哪個國家的「後院」。

會面時王毅表示，去年11月，大陸國家主席習近平與總統阿爾斯（Luis Arce）舉行富有成果的會晤，增進雙方互信，為雙邊關係發展指明了方向。

王毅也提到，今年是中玻建交40周年、玻利維亞獨立200周年。站在新的歷史起點上，中方願同玻方共同努力，深化互利合作，推動中玻戰略伙伴關係不斷邁上新台階。中方支持中國企業赴玻投資興業，助力玻國加快發展和民生改善。

王毅還祝賀玻利維亞成為金磚伙伴國，稱中方支持玻方在國際和地區事務中發揮更大作用。他稱拉美是拉美人民的家園，不是哪個國家的「後院」。中方支持拉美國家捍衛主權、獨立和民族尊嚴，支持玻方維護自身正當權益，將永遠是拉方可信賴的朋友和伙伴。

他指出今年是「中拉論壇」成立10周年，中方願同包括玻方在內的拉美加勒比國家一道，籌備好今年會議，共商中拉合作下一個10年發展大計。

索薩則回應，玻中是好兄弟、好伙伴。兩國元首去年底成功會晤，達成重要共識，為雙方深化經貿、科技、資源開發等各領域合作注入強勁動力。索薩還稱，玻方將對華關係置於外交優先方向，堅定恪守一個中國原則，並指雙方同為「全球南方」堅定成員，期待深化拓展同中方在中拉論壇、金磚機制下的合作。

王毅 玻利維亞 關係

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