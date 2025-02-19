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「巴西版川普」波索納洛正式遭檢方起訴 2022年敗選後密謀政變

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前巴西總統波索納洛（中）18日正式遭檢方起訴，他被控密謀推翻2022年敗選結果。美聯社
前巴西總統波索納洛（中）18日正式遭檢方起訴，他被控密謀推翻2022年敗選結果。美聯社

巴西檢察總長周二正式起訴有「巴西版川普」之稱的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），指控他在2022年大選落敗後企圖發動政變以留任，他還計劃毒害現任總統魯拉並殺害最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）。另有33人也因參與密謀而同列被告，其中包括波索納洛的幾名前部長以及一名前海軍高官。

檢方在起訴書裡指控，「犯罪組織的成員在總統府」制定計畫，想推翻權力體系和民主秩序，讓波索納洛不必下台，「這項計劃經過構思後告知總統，而他同意了」。

如果最高法院接受檢方指控的罪名，波索納洛將接受審判，後者一再否認不當行為。他周二稍早向記者表示，「我完全不擔心這些指控」。

巴西 最高法院 波索納洛

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