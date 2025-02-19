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日本大型銀行再傳保險箱財物失竊 瑞穗銀行現案例

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本瑞穗銀行1名職員因為從保險箱竊取客戶數千萬日圓現金，已被開除。這是三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）爆出監守自盜案後，日本金融機構再現保險箱財物失竊案例。

日本放送協會（NHK）報導，瑞穗銀行昨天說明，1名分行員工於2019年從保險箱竊取2名顧客、總計數千萬日圓的現金，並在事後承認此事。

瑞穗銀行得知後已開除這名員工，並上報金融廳且採取防止類似事件再度發生的措施，不過並未對外公開這起事件。

至於為何沒對外公布此事，瑞穗銀行解釋：「已與受害客戶個別協議與解決此事，基於這些因素，並未公開。」

日本另外一間大型銀行三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）2024年也爆出客戶保險箱財物遭竊案例。三菱日聯銀行一名40多歲的女性行員使用銀行保險箱備用鑰匙行竊，受害金額換算市值約10多億日圓，東窗事發後已被解雇。

三菱日聯銀行已在重新評估保險箱相關服務。報導指出，日本大型銀行類似失竊案例相繼曝光後，很可能使日本全體金融業界未來被要求根本性強化管理保險箱的制度。

財務大臣兼金融擔當大臣加藤勝信昨天在眾議院財務金融委員會表示：「2間大型銀行相繼發生這種醜聞，不僅影響相關服務，也可能動搖金融機構的信譽。我們將持續關注事態發展。」

瑞穗銀行從上月起，原則上停止受理租用保險箱的新申請；三菱日聯銀行3月之前，也將表明調整服務內容的大致方向。

金融廳表示，2019年至2024年12月共5年多的時間，包含三菱日聯銀行、瑞穗銀行、HANA信用組合的案例在內，共發生3起金融機構保險箱內，客戶財物失竊的案例。

總部位於東京都的HANA信用組合2024年2月曾說明，有1名分店職員從分店的保險箱竊取現金。

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