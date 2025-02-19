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刺殺岸田文雄未遂！25歲日男遭判10年有期徒刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本前首相岸田文雄在任期間遭暗殺未遂，25歲被告木村隆二被判10年有期徒刑。取自YT
日本前首相岸田文雄在任期間遭暗殺未遂，25歲被告木村隆二被判10年有期徒刑。取自YT

日本前首相岸田文雄在任期間遭暗殺未遂，被告10日被檢方求處15年有期徒刑。最新消息指出，和歌山地方法院17日正式宣判，被告因殺人未遂被判10年有期徒刑。

25歲被告木村隆二2023年4月在和歌山市雜賀崎漁港朝正在進行輔選的前首相岸田文雄投擲爆裂物，他隨即遭到逮捕。岸田雖毫髮無傷，但該起事件造成1名警察與1名民眾受到輕傷，且因其投擲的爆裂物可能造成人命損失，因此被依殺人未遂、違反爆裂物管理法等5項罪名嫌疑起訴。

該案2月4日首次開庭，木村當時聲稱自己沒有殺人意圖，只是想要博得關注，但檢方認為，他所製造的土製炸彈具有殺傷力，且警察廳的爆炸專家也在2月5日作證表示，經過實驗測試，該爆裂物的威力超過一般槍枝子彈，足以對人員造成嚴重傷害。

和歌山地方法院法官19日正式宣判，木村隆二犯下殺人未遂罪，判處10年有期徒刑。

岸田文雄 殺人未遂 警察

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