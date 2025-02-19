刺殺岸田文雄未遂！25歲日男遭判10年有期徒刑

美國總統川普與加拿大打貿易戰，並揚言要把這個北方鄰國納為美國第51州，還以「州長」稱呼加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），美加兄弟情生變，激起了加拿大人的愛國情操和愛用國貨風潮，連傳統上具有分離主義意識的魁北克省都愛起國來，原本民調低迷的執政黨自由黨也從谷底翻身，直追之前遙遙領先的保守黨。專家指出，現在加拿大選民要選出一位最能對付川普的總理。

2025-02-19 10:30