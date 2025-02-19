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災難前兆？西班牙群島驚現罕見「末日魚」 網友憂：大地震要來了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
西班牙加納利群島近日發現有「末日魚」之稱的皇帶魚。取自IG
西班牙加納利群島近日發現有「末日魚」之稱的皇帶魚。取自IG

西班牙加納利群島（Canary Islands）近日發現有「末日魚」之稱的皇帶魚（Oarfish），銀色帶狀的外觀，加上頭上還有2條紅色長鬍鬚，詭異外型相當罕見。但相傳這種魚的浮出象徵著不幸，也有說法認為是大地震或海嘯的預兆，讓不少網友直喊「皮皮剉」。

神秘的皇帶魚最長可達10公尺，通常棲息在1000公尺深海，極少被人類目擊，屍體也鮮少漂到淺水區。有民眾日前在Playa Quemada海邊發現一條皇帶魚，並試圖將它送回海裡，該影片在Instagram的觀看次數已超過900萬次。

而皇帶魚在西方又稱為「末日之魚」（Doomsday Fish），相傳看見這種魚是上天的警告，也有說法認為是大地震或海嘯預兆，科學家表示，浮上岸的皇帶魚通常是生命甚至死亡。

根據日本神話，這種以浮游生物為食的蛇狀魚一旦感覺到異常，就會故意浮出水面並擱淺。

事實上，2011年福島地震和海嘯發生前兩年，民眾就看過數十隻皇帶魚被沖上岸，因此有網友認為，最新出現的皇帶魚是世界末日的徵兆，有人說「糟糕的事要來了」、「這種生物會在天災來臨前出現」，和「代表地震即將來臨」等。

加州拉荷亞海灣的皇帶魚就是在去年8月洛杉磯規模4.6地震發生的前2天被發現。

對此，鹿兒島大學魚類學教授表示，沒有證據顯示地震活動與皇帶魚之間有直接關聯，呼籲大家不必擔心，皇帶魚在狀況不佳時會浮上岸，因此被發現時往往已經死了。

加納利群島是一個西班牙的群島及西班牙位置最南的自治區，位於大西洋中，在摩洛哥以西100公里處。

海嘯 福島地震 西班牙

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