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教宗方濟各罹雙側肺炎 梵蒂岡：治療複雜度增加

中央社／ 梵蒂岡市18日綜合外電報導
上周起住院的天主教教宗方濟各（右）18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為信眾18日以鮮花和蠟燭祈禱教宗早日康復。 美聯社
上周起住院的天主教教宗方濟各（右）18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為信眾18日以鮮花和蠟燭祈禱教宗早日康復。 美聯社

梵蒂岡今天表示，88歲教宗方濟各（Pope Francis）出現雙側肺炎症狀，使得治療變得更加複雜，同時表示他的健康狀況進一步惡化。

路透社報導，教宗呼吸道感染已超過1週，並於14日住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療。

梵蒂岡聲明指出，教宗今天下午做了胸部電腦斷層掃描，報告顯示「雙側肺炎的初期症狀，需進一步藥物治療」。

雙側肺炎是一種嚴重感染，會導致肺部發炎和並造成疤痕，使呼吸更加困難。

梵蒂岡重申教宗因多種微生物感染，需進行皮質類固醇和抗生素療程，「使得治療更具挑戰性」。「然而，教宗的精神狀況依然良好。」

梵蒂岡在今天的聲明中指出，教宗很感謝近幾天收到對他的支持，還表示「懷著感恩的心，請大家繼續為他祈禱」。

在最新聲明發布前，梵蒂岡已宣布取消教宗所有公開行程，直至本月23日。

教宗 方濟各 梵蒂岡 肺炎

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