德國選前民調：聯盟黨失分，左翼黨崛起

距離德國聯邦議院大選還有5天時間，最新民調顯示，支持率領先的聯盟黨繼續失分，而一度擔心進不了議會的左翼黨卻在衝刺階段高歌猛進。

本周日（2月23日）德國將舉行聯邦議院選舉。在過去數周選情未出現明顯波動後，周二公布的由YouGov進行的民調顯示出一些變化。

保守的基民盟/基社盟（聯盟黨）的支持度比一周前下滑2個百分點，降至27%， 是YouGov民調自2023年8月以來錄得的該黨的最低水平。之前數月，聯盟黨的支持率一直保持在30%以上。

而之前很長一段時間徘徊在5%的左翼黨，支持度則猛增3個百分點，上升到9%。YouGov表示，這一變化的主要原因是該黨贏得了更多年輕選民。

極右翼的德國選項黨（AfD）支持率下降了一個百分點，為20%，排在第二位。總理肖爾茨所屬的社民黨支持率上升一個百分點，達到17%。綠黨的支持度與前一周持平，為12%。

新組建的薩拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）支持率為5%，自民黨為4%。聯盟黨在選民中的支持度仍是最高，其候選人梅爾茨最有可能出任德國下一屆總理。

魏德爾：支持同性伴侶平權

在本次大選中，移民和經濟問題是主導政治辯論的議題。

周一（2月17日），德國民眾觀看了首場有4位主要黨派候選人參加的電視辯論。有約500萬觀眾收看了這次長達兩個小時的節目。辯論各方再次就關注議題闡述了立場。

基民盟的梅爾茨重申了他的執政主張，包括減稅、削減社會福利開支、加快遣返非法移民，包括向阿富汗遣返庇護申請被拒者。

現任總理、社民黨的肖爾茨談到了退休金、醫療體系面臨的挑戰以及教育、薪資和勞動力不足等問題，提出提高就業率、引進外籍技術工人來支撐未來的養老體系。他還強調了德美關係的重要性，同時批評美國副總統萬斯日前的言論是干預德國選舉。

選項黨的魏德爾聲稱移民導致德國犯罪率上升。她表示反對非法移民，但贊同移民融入德國社會。在回答有關選項黨反對同性婚姻這一立場的問題時，本人身為同性戀的魏德爾說，她不認為自己的生活方式與其政黨的綱領有衝突。她認為，正式登記的同性生活伴侶關係應享有與異性婚姻同等的地位，但不應「觸碰婚姻這一制度」。

綠黨的哈貝克面對有關能源基礎設施更新的高昂成本等問題。他指出烏克蘭戰爭和能源價格上漲給德國帶來的巨大挑戰，並表示他的政黨推動了減少官僚主義障礙的舉措。他還承認，現任政府最大的錯誤之一是對需要長期投資的結構性領域投入不足。

（綜合報導）

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