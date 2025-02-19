最近僅3公尺 中菲南海空中對峙

美聯社十八日報導，一架解放軍海軍直升機在南海一處爭議海域，飛到距離菲律賓一架巡邏機三公尺內，促使菲方飛行員用無線電警告，「你們飛得太近了，你們非常危險」。

這架共軍直升機試圖驅逐一架菲律賓漁業及水產資源局的塞斯納凱旋式螺旋槳飛機，將其趕出陸方宣稱擁有的黃岩島（台灣稱民主礁，菲律賓稱帕納塔格礁）上方領空，美聯社記者和機上其他受邀外媒目睹了卅分鐘的緊張對峙。

當時天氣多雲，菲方飛機繼續低空圍繞民主礁巡邏，解放軍直升機則在上方近距離盤旋，或是飛到左側。

菲方飛行員一度透過無線電告知解放軍直升機，「你們飛得太近了，你們非常危險，危及我方機組員和乘客生命」，「保持距離，讓你方飛行器遠離我們，你們正違反聯邦航空總署（FAA）和國際民航組織（ICAO）制定的安全標準」。

菲律賓海岸防衛隊和漁業局發出聲明表示，儘管中國侵略性升級行動，他們仍致力維護菲方在西菲律賓海（即南海）主權、主權權利和海洋管轄權。

解放軍南部戰區微信公眾號發布消息，南部戰區發言人田軍里表示，菲律賓一架「C-1208」型機昨未經中國政府允許，「非法」闖入中國黃岩島領空，還顛倒非黑白，散布虛假敘事。解放軍南部戰區組織海空兵力，「依法依規」追蹤監視、警告驅離，菲方行為嚴重侵害中國主權，嚴重違反國際法和中國法律相關規定。