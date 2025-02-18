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聯合國：民主剛果叛軍處決兒童

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導

聯合國人權辦公室今天表示，3名兒童在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部城市布卡伏被盧安達支持叛軍M23槍殺，這些兒童穿戴了民主剛果政府軍遺棄的武器和制服。

路透社報導，聯合國人權辦公室（UN Human RightsOffice）對叛軍組織「3月23日運動」（M23）進入當地後發生的這起事件以及其他人權侵犯行為表達擔憂。

聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（RavinaShamdasani）在瑞士日內瓦的記者會中表示：「辦公室已經確認M23上週進入布卡伏市（Bukavu）後，草率處決兒童的案件。」

夏姆達薩尼同時表達對記者、人權捍衛者和民間社會組織成員處境的擔憂。這些人正在尋求保護，避免遭到M23報復。

她提到「我們還注意到兒童持有武器一事」，並呼籲「盧安達和M23確保人權和國際人道法獲得尊重」。

夏姆達薩尼指出，人權辦公室還記錄了包括「虐待、與衝突有關的性暴力和性別暴力、兒童及強迫徵召、恐嚇和死亡威脅」等案件。

人權 剛果 辦公室

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