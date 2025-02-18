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越南政府大瘦身20%促經濟成長 估10萬名公務員丟飯碗

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
越南共產黨總書記蘇林。路透
越南共產黨總書記蘇林。路透

越南國會正式批准一項該國數十年來最大的政府組織改造計畫，將縮減20%政府規模，估計約10萬名公務員將丟飯碗，盼透過大力精簡疊床架屋的政府組織，加速達成宏大的經濟成長目標。

彭博資訊報導，越南國會18日通過政府組織改造案，為1980年代推動市場經濟改革以來最大規模的政府結構重整，目標是縮編20%的政府機關，範圍涵蓋各部會、局處及人事。

在這項計畫下，也將裁撤五個現有部會，並整併其餘部會，也將關閉許多國營電視台及報紙、雜誌，大幅限縮政府傳播資訊的管道。　

越南共產黨明年將召開全國代表大會，完成五年一度的最高權力輪替；總書記蘇林力推本次政府精簡計畫，積極爭取連任。他表示：「有時我們必須服下苦口良藥，忍受陣痛並清除腫瘤，這都是為了能有強健的身體。」

本次改造也被視為越南今年能否達成總理范明正力促的8%經濟成長目標，並在未來幾年邁向兩位數成長的關鍵。

腫瘤 越南

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