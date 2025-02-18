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多明尼加擴建邊界牆 加強防堵海地非法移民

中央社／ 多明尼加首都聖多明哥17日綜合外電報導

海地分據加勒比海伊斯班尼奧拉島（HispaniolaIsland）的多明尼加共和國今天表示，他們正在擴建與海地之間以混凝土修築的邊界牆，加強防範非法移民

法新社報導，極度貧窮且暴力猖獗的海地為多明尼加帶來非法移民問題，多國總統阿比納德（LuisAbinader）自從2020年執政以來便對此採取強硬做法。

阿比納德今天在記者會上表示，政府在多明尼加西北部達哈翁省（Dajabon）建造的邊界牆，已使得當地「家畜、發動機和車輛的竊案減少約80%」。

他並宣布要將邊界牆擴建約10至12公里的招標案。這將使得兩國邊界牆總長來到約174公里，占總長約336公里的國界一半以上。

阿比納德政府光在2023年就驅逐了25萬名非法居留的海地人，去年10月再公布每週驅逐約1萬名海地人的計畫，根據政府資料，計畫開始執行後4個月內已驅逐了14萬2378名海地人。

鑒於多明尼加邊境多山地區非法移民越界問題日益嚴重，阿比納德在上個任期內已承諾會繼續建造邊界牆，他也於去年順利連任。

多明尼加 海地 移民

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