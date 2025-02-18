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菲律賓期中選舉 小馬可仕呼籲票投主權守護者

中央社／ 馬尼拉18日專電

菲律賓將於5月舉行期中選舉，總統小馬可仕今天在大馬尼拉地區為執政聯盟參議員候選人站台時重申，國家領土一寸都能退讓，呼籲全國選民把票投給守護主權的候選人。

由執政陣營組成的「新菲律賓聯盟」（Alyansa Parasa Bagong Pilipinas），晚間在大馬尼拉的巴賽城（Pasay City）舉行造勢大會，小馬可仕為旗下參議員候選人站台，包括他的長姊艾米．馬可仕（ImeeMarcos）以及拳王巴喬（Manny Pacquiao）。

新菲律賓聯盟以小馬可仕的「菲律賓聯邦黨」（Partido Federal ng Pilipinas）為首，友黨包括：基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）、民族主義人民聯盟（NPC）、民族主義黨（Nacionalista Party）以及全國團結黨（National Unity Party）。

小馬可仕發表演說時說，執政陣營的候選人都是菲律賓國家主權的守護者，「我們的領土一寸都不能讓，也不屈服於任何異邦。」

雖然未點名任何國家或個人，但小馬可仕這番言論顯然是針對中國，以及作為政治對手的杜特蒂陣營，特別是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。

菲中關係正因南海爭議而處於緊張，菲方之前多次聲稱公務船在南海遭中方衝撞、噴射高壓水柱、照射雷射光，最近又指控中國非法在菲律賓的專屬經濟海域巡邏，企圖在南海造成新的現狀。

杜特蒂家族在南海爭議上，鮮少抨擊中國。

菲律賓將於明年5月12日舉行期中選舉，由選民投票選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，首都大馬尼拉被認為是重要戰區。

薩拉．杜特蒂因違憲、貪污、揚言刺殺總統等多項罪名遭眾議院彈劾，彈劾案已呈遞參議院審理，時間點很有可能會在期中選舉結束之後，兩陣營選後在參議院的席次多寡，可能牽動彈劾案的結果。

觀察人士認為，這場期中選舉將是馬可仕家族與杜特蒂家族的對決，馬可仕家族嘗試進一步鞏固政治版圖，杜特蒂家族則為延續政治生命而奮戰。

馬可仕和杜特蒂目前是菲律賓最有實力於2028年問鼎總統大位的兩大家族。外界普遍認為小馬可仕家族親美，杜特蒂家族親中，這次期中選舉除決定兩家族的勢力消長，也可能決定菲律賓在2028年總統大選後是親美還是親中。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓

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