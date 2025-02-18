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緬甸打擊詐騙園區！查獲上千人非法入境工作 拘留273名外籍人士

中央社／ 仰光18日綜合外電報導
從泰國邊境望向緬甸KK園區。路透
從泰國邊境望向緬甸KK園區。路透

緬甸當局17日在與泰國接壤的邊境地區拘留273名在詐騙園區工作的外籍人士。同日中國官員訪問泰緬邊境並會晤雙方官員，商討如何擴大打擊網路詐騙和人口販運活動。

路透社報導，聯合國（United Nations）指出，有數十萬人遭到犯罪集團拐賣，被迫在東南亞各地（包括泰緬邊境）的詐騙園區中工作。

這些詐騙中心已營運多年。今年稍早中國演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區，之後獲救返國，這些詐騙中心也面臨新一輪的調查取締行動。

緬甸國營的「緬甸環球新光報」（Global New Lightof Myanmar）18日報導，中國公安部助理部長劉忠義本週在緬甸邊境毗鄰泰國的小鎮米瓦迪（Myawaddy）會晤泰緬官員。

報導指，「3國代表在米瓦迪舉行會商，討論防範電信詐騙的機制。」

報導還稱，自今年1月底以來，緬甸當局已查獲1303名非法入境並在米瓦迪地區詐騙園區工作的外籍人士，其中有273人在17日遭到拘留。

緬甸大片地區現由武裝團體掌控，米瓦迪部分地區則由「克倫民族軍」（Karen National Army）控制。

該組織領袖蘇奇圖（Saw Chit Thu）昨天告訴媒體記者，「我們會持續努力，直到詐騙中心和人口販運活動被徹底根除」。這顯示區域國家對該組織施加的壓力日益沉重。

與此同時，泰國安全官員今天表示，中國官員會將約200名在泰緬邊境詐騙園區發現的中國公民帶回國。

泰國國防部發言人塔納提（Thanathip Sawangsaeng）表示，這些中國人將於今天搭乘商業航班，從毗鄰米瓦迪的泰國西部達府（Tak）美索（Mae Sot）返國。

泰國 緬甸 電信詐騙

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