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以色列將展開停火第2階段談判 要求加薩去軍事化

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導
以色列將啟動加薩走廊停火協議第2階段談判。 路透
以色列將啟動加薩走廊停火協議第2階段談判。 路透

以色列外交部長薩爾今天表示，以國將啟動加薩走廊停火協議第2階段談判，內容包括用被關押的巴勒斯坦人交換其餘以國人質，還有以方要求加薩走廊完全去軍事化。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）停火第2階段談判，本應在第1階段於3月2日結束前開始，但卡達指出談判尚未正式展開。

薩爾（Gideon Saar）在記者會中說，以色列不會接受加薩走廊採取「真主黨（Hezbollah）模式」，「因此我們需要加薩走廊完全去軍事化，且沒有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）勢力存在」。

薩爾補充說，以色列有注意到阿拉伯國家為加薩走廊擬定的替代方案，該方案是為了抗衡美國總統川普（Donald Trump）提議由美方接管並重建當地的計畫。以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾稱川普的構想值得研究。

薩爾還談到，以色列不會支持將加薩走廊控制權從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）手中，轉交巴勒斯坦自治政府的計畫。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

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