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南海上空緊張對峙30分鐘 解放軍直升機離菲律賓飛機不到3公尺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架菲律賓海岸防衛隊確認為中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近。法新社
菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架菲律賓海岸防衛隊確認為中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近。法新社

美聯社18日報導，一架中共人民解放軍海軍直升機南海一處爭議海域，飛到距離菲律賓一架巡邏機3公尺內，促使菲方飛行員用無線電警告，「你們飛得太近了，你們非常危險」。

這架解放軍直升機試圖驅逐一架菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的塞斯納凱旋式螺旋槳飛機，將其趕出陸方宣稱擁有的黃岩島（台灣稱民主礁，菲律賓稱帕納塔格礁）上方領空，美聯社記者和機上其他受邀外媒目睹了30分鐘的緊張對峙。

據報導，當時天氣多雲，菲方飛機繼續低空圍繞民主礁巡邏，解放軍直升機則在上方近距離盤旋，或是飛到左側。

菲方飛行員一度透過無線電告知解放軍直升機，「你們飛得太近了，你們非常危險，危及我方機組員和乘客生命」，「保持距離，並將你方飛行器遠離我們，你們正違反聯邦航空總署（FAA）和國際民航組織（ICAO）制定的安全標準」。

美聯社指出，菲方飛行員是指FAA和ICAO為防止空難而要求的飛機之間標準距離；沒有跡象表明菲方飛機必須改變計畫航道和高度以避免相撞。

菲律賓海岸防衛隊和漁業局發出聲明表示，「儘管中國侵略性升級行動」，他們仍然「致力維護我方在西菲律賓海（即南海）主權、主權權利和海洋管轄權」。

根據稍早新聞，解放軍南部戰區微信公眾號發布消息，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，菲律賓1架「C-208」型機2月18日未經中國政府允許，「非法」闖入中國黃岩島領空，還「顛倒非黑白，散佈假敘事」。中共人民解放軍南部戰區組織海空兵力，「依法依規」追蹤監視、警告驅離。菲方行為嚴重侵害中國主權，嚴重違反國際法和中國法律相關規定。

田軍里指出，黃岩島是中國固有領土，菲方妄圖以軍事挑釁謀求其非法主權主張、以煽宣炒作誤導國際認知，注定徒勞無功。戰區部隊保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近，舉稱兩者距離最近時不到3公尺。法新社
菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近，舉稱兩者距離最近時不到3公尺。法新社
中共人民解放軍海軍直升機上的一名士兵正在錄影，攝於18日；當時該架直升機在南海尾隨著菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機。法新社
中共人民解放軍海軍直升機上的一名士兵正在錄影，攝於18日；當時該架直升機在南海尾隨著菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機。法新社

主權 南海 直升機 菲律賓 解放軍

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