以色列根據停火協議撤出黎巴嫩 仍駐守5戰略據點

以色列軍隊已從黎巴嫩南部村莊撤離，但仍駐守5個據點。根據以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成的停火協議，已經延長的撤軍期限將在今天到期。

法新社報導，以色列與伊朗支持的黎巴嫩政軍組織真主黨在交戰1年多後達成脆弱的停火協議，協議自去年11月27日生效。雙方衝突包括長達2個月的全面戰爭，期間以色列曾展開地面攻擊。

以色列在撤軍期限前數個小時宣布，仍保留駐紮在靠近邊界「5個戰略據點」的軍隊。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天證實這項部署，並誓言對真主黨任何「違規行為」採取行動。

1名黎巴嫩安全消息人士稍早告訴法新社，「以色列軍隊已從所有邊境村莊撤離，僅保留5個據點」。黎巴嫩軍隊隨後宣布，已進駐以軍撤出的南部邊境村莊和地區。

根據華府和巴黎當局促成的停火協議， 以色列須在60天內自黎巴嫩撤軍，這一期限後來延長至2月18日；與此同時，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和部隊一同部署。

真主黨則應撤退至利塔尼河（Litani River）以北，該地距離與以色列接壤邊界約30公里，以及拆除南部剩餘的軍事基礎設施。

以色列軍方昨晚表示，將暫時駐守分布於共同邊界沿線的「5個戰略據點」，以「繼續保護我們的居民，並確保沒有立即威脅」。

黎巴嫩當局已拒絕進一步延長撤軍期限，並敦促停火協議的斡旋國向以色列施壓，要求撤軍。