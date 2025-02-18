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庫克群島與大陸簽戰略夥伴協議 總理面臨不信任投票

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

南太平洋島國庫克群島近日與中國簽署全面戰略夥伴協議，引發關切。總理布朗已面臨在野黨發動不信任投票，他今天仍強力主張庫克群島不應依賴「老大哥」紐西蘭的施捨。

路透社報導，布朗（Mark Brown）的辦公室15日宣布，庫克群島（Cook Islands）已與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，為兩國在貿易、投資、觀光、海洋科學、水產養殖、農業、基礎建設氣候韌性及災害防範等領域奠定合作框架。

與庫克群島在憲法上有「自由聯繫」（freeassociation）關係的紐西蘭已表達關切。自治的庫克群島能以獨立國家身分和國際社會互動，但由紐西蘭提供預算支持及防禦保證，其人民也都屬於紐西蘭公民。

紐西蘭曾要求在布朗赴中國簽協議前檢視內文，卻未能如願。此後紐西蘭已指稱這份協議缺乏磋商及透明度。

如今庫克群島政府公布的文件顯示，與中國的戰略夥伴協議涵蓋深海採礦到獎學金等多項領域，但不涉及安全合作。

庫克群島內部擔憂原與紐西蘭的緊密關係恐因與中國協議而受到任何影響，布朗政府因此面臨日益高漲的反對聲浪。在野黨已於11日向國會提出倒閣動議，預定25日之後舉行不信任投票。

法新社報導，布朗今天則對庫克群島國會表示，與北京簽署的協議提供國家在貿易、基礎建設及海洋資源永續運用等方面發展的機會。

他說：「我們可以選擇作為一個仰賴施捨、依靠我們老大哥的國家，也可以選擇當個能夠自力更生、（與他國）開展互惠互利建設性夥伴關係的國家。作為自治國並不是要孤立於世，而是要尋求夥伴關係與合作。」

布朗還強調，與中國的這份協議「不會取代我們與紐澳等國長久以來的關係，而是補充不足，以確保我們有多元化的合作夥伴關係」。

紐西蘭 老大 關係

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