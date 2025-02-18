美日南韓聯合聲明籲非核化 北韓外交部嗆荒謬「繼續強化核武」

美國、日本與南韓外長日前發表聯合聲明，重申將持續推動北韓「非核化」。北韓中央通信社報導，北韓外交部今天堅稱將繼續強化核武，並譴責3國聯合聲明「荒謬」。

路透社報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、南韓外長趙兌烈與日本外相岩屋毅15日出席慕尼黑安全會議（MSC）期間，於場邊舉行會談並發表聯合聲明，重申他們致力於北韓徹底非核化。

這3方會談是美國總統川普（Donald Trump）就任以來首次，回顧他首度執政期間，曾與北韓領導人金正恩舉行史無前例的峰會，並吹捧他們兩人的私交。

北韓外交部抨擊上述3國推行「過時、荒謬」的方案，並且警告不要尋求「煽動集體敵意和衝突的愚蠢行徑」。

北韓中央通信社（KCNA）刊登的部會發言人聲明指出：「只要美國及其附庸勢力的敵對威脅猶存，北韓的核武就是捍衛和平與主權的手段，並且是經國家憲法賦予的合法自衛手段。」這份聲明矢言要繼續強化北韓的核武。

此外，南韓軍方今天表示，南韓已部署國產的新款「韓國戰術地對地飛彈」（Korean Tactical Surface toSurface Missile, KTSSM）。

南韓軍方發布新聞稿指出，一旦發生緊急情況，北韓的長程飛彈系統恐對大首爾地區構成威脅，而這款暱稱為「雷霆」的飛彈，能夠在短時間內精準打擊北韓的長程飛彈系統。