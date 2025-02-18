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新加坡大選將至 總理祭補助應對高物價盼緩民生壓力

中央社／ 新加坡18日專電

新加坡今年將舉行大選，總理黃循財今天發表施政談話時談及物價議題，將祭出包含購物券在內的多項補助措施。他說，過去經濟表現為新加坡提供良好局勢，但美中爭霸衝擊國際規範，新加坡在內的各國可能在遏制與反遏制措施中受影響。

黃循財下午3時30分在國會發表2025年財政預算案施政方向。他日前表示預算案不僅是「發糖果和紅包」，更關乎新加坡人民的共同目標與未來規畫，並回應各方提出的建議。

黃循財今天談話聚焦物價議題、提升職場技能、協助企業轉型等議題。他表示，過去經濟表現為新加坡下個階段的成長提供良好態勢。不過，全球不確定性和經濟下滑風險趨於明顯，美中爭霸衝擊既定的國際規範，包括新加坡在內的各國，可能會在兩強不斷升級的遏制與反遏制措施中受到影響。

針對內政，黃循財指出，新加坡公民家庭接下來一年可獲得總值新幣800元的社區發展理事會鄰里購物券；12歲及以下的新加坡孩童將獲得補助券，父母可使用價值新幣500元的補助券抵銷家庭開銷。有關生育補助，他表示，針對有3個或更多孩子的大家庭推出「多子女家庭計畫」（Large Families Scheme），協助減輕生活及醫療開銷；同時推出建國60週年配套、發放更多購物券。政府也將繼續維持公共住宅「組屋」供應，未來3年將在多個地區推出超過5萬戶。

談及投資市場，他說，為了鼓勵更多基金經理人投資新加坡資本市場，將提供稅務優惠，政府也將提供企業補助以支持技能培訓相關計畫。

新加坡總理須為國會議員且由國會多數黨領袖擔任。黃循財目前擔任執政黨人民行動黨（PAP）秘書長。上個月，選舉局（ELD）宣布成立選區範圍檢討委員會（EBRC），意味新加坡國會大選即將舉行，最遲將於11月前進行。人民行動黨在選舉中幾乎可預期將會占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。而黨的得票率將成為評估黃循財支持度的重要指標。去年5月，黃循財接替前總理李顯龍成為總理。

根據新加坡貿工部公布的報告顯示，新加坡去年經濟成長4.4%，表現超出預期。然而，隨著美國總統川普（Donald Trump）在關稅戰中對外施壓，可能對依賴全球貿易的新加坡產生間接影響。黃循財如何應對挑戰，並在慶祝建國60週年之際，為未來發展定下基調成為各界關注焦點。此外，在選舉過程中，選民可能關注政府透明度和問責，黃循財及人民行動黨能否繼續維持高標準治理，也是話題之一。

新加坡 黃循財

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