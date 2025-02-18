哈薩克中部銅礦場地下岩體坍塌 7人罹難
中亞國家哈薩克當局今天表示，中部1座銅礦場發生地下坍塌事故，造成7名礦工不幸罹難。
法新社報導，這起事故發生在昨天，坍塌地點位於地下約640公尺處。哈薩克緊急服務單位表示：「哈薩克礦業（Kazakhmys）礦區第7名礦工的遺體已經尋獲。」
哈薩克緊急事務部昨晚通報，哈薩克礦業位於中部烏勒套州（Ulytau）的1處礦區發生「岩體坍塌」。
緊急事務部稱已派遣搜救人員投入救災，其中包括來自鄰近加拉甘達州（Karaganda）的人員。
哈薩克礦業是哈薩克最大銅礦生產商。
儘管政府試圖改善安全條件，礦災在哈薩克仍時有所聞。
全球鋼鐵業龍頭、歐洲鋼廠「阿塞洛米塔爾」（ArcelorMittal）位於加拉甘達州的1處礦場2023年10月發生火災，造成46人罹難，這是哈薩克史上死傷最慘重的礦災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言