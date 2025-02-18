快訊

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

全民看光光？馬斯克要查美國國稅系統引資安危機

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
28歲台灣男子涉嫌走私毒品在日本羽田機場被逮。取自YT畫面
28歲台灣男子涉嫌走私毒品在日本羽田機場被逮。取自YT畫面

日本東京海關18日宣布破獲一起重大毒品走私案，一名自稱是會計師的28歲台灣男子涉嫌從加拿大運送約22公斤的古柯鹼至日本，市值高達5億5000萬日圓（約新台幣1.2億元），是日本國內機場史上最大宗「用托運行李攜帶古柯鹼入境」的走私案。

NHK等報導，28歲台灣會計師夏正泰1月29日從加拿大進入東京羽田機場時，涉嫌攜帶約22公斤、市價達5億5000萬日圓的古柯鹼。東京海關表示，當海關人員檢查夏正泰的行李箱時，發現22個蛋糕和麥片盒，每盒中藏有約1公斤的古柯鹼。

東京海關依違反《關稅法》將夏正泰移送檢方偵辦。夏正泰在接受調查時否認走私，稱他只是在加拿大旅行時，受台灣朋友請託，從加拿大帶點心給日本人。據報導，以單一旅客利用客機走私來說，這次查獲的古柯鹼量創日本機場統計史上新高，而日本媒體也公布夏嫌被捕的畫面。

羽田機場表示，2025年已發現9件古柯鹼走私案件，走私量超過去年1整年的量。東京海關懷疑日本成為國際走私集團的目標，今後將加強檢查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣人 日本 毒品 羽田機場 走私

延伸閱讀

假髮需求增加 印度禁止低價假髮出口

何立峰與日本經團連會面 日方要求恢復水產進口

如何反擊川普關稅？加拿大正研究外包給美企的政府合約

2025日本富士山溫泉飯店推薦！緊鄰河口湖／山中湖溫泉區，暢遊富士急樂園、賞楓熱門打卡點

相關新聞

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

日本東京海關18日宣布破獲一起重大毒品走私案，一名自稱是會計師的28歲台灣男子涉嫌從加拿大運送約22公斤的古柯鹼至日本，...

日本因應台灣有事避難計畫曝！沖繩離島12萬人撤至九州 但1問題沒喬攏

日本前總理安倍晉三曾提出「台灣有事等於日本有事」，表明台灣安全牽動區域穩定與日本國安。今年，日本各縣開始起草應變方案，福...

日本允台人戶籍欄改為台灣 陸籲別搞小動作…法相：沒回答必要

日本法務省5月起允許在日台灣人可將戶籍欄原登記的「中國」改為「台灣」，中國外交部要求日本「不要在台灣問題上搞小動作」。對...

凱特王妃曬3子女肖像畫 網見11歲喬治王子畫作驚：根本藝術家等級

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，身為英國王室成員...

疑吸入有毒氣體…日溫泉飯店3員工入山失聯近1天 倒臥雪地全數罹難

日本福島市山區高湯溫泉一間溫泉飯店3名從業人員，昨天下午2時左右入山進行源泉管理後失聯。警消獲報後今天上午9時出動約20...

普亭政敵納瓦尼逝世1年 專家：勿忘另外2千政治犯

聯合國人權專家今天表示，俄羅斯著名異議人士納瓦尼（AlexeiNavalny）獄中逝世屆滿1週年的此時，各方應當知道莫斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。