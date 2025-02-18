市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

日本東京海關18日宣布破獲一起重大毒品走私案，一名自稱是會計師的28歲台灣男子涉嫌從加拿大運送約22公斤的古柯鹼至日本，市值高達5億5000萬日圓（約新台幣1.2億元），是日本國內機場史上最大宗「用托運行李攜帶古柯鹼入境」的走私案。

NHK等報導，28歲台灣會計師夏正泰1月29日從加拿大進入東京羽田機場時，涉嫌攜帶約22公斤、市價達5億5000萬日圓的古柯鹼。東京海關表示，當海關人員檢查夏正泰的行李箱時，發現22個蛋糕和麥片盒，每盒中藏有約1公斤的古柯鹼。

東京海關依違反《關稅法》將夏正泰移送檢方偵辦。夏正泰在接受調查時否認走私，稱他只是在加拿大旅行時，受台灣朋友請託，從加拿大帶點心給日本人。據報導，以單一旅客利用客機走私來說，這次查獲的古柯鹼量創日本機場統計史上新高，而日本媒體也公布夏嫌被捕的畫面。

羽田機場表示，2025年已發現9件古柯鹼走私案件，走私量超過去年1整年的量。東京海關懷疑日本成為國際走私集團的目標，今後將加強檢查。

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