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阿根廷前總統費南德茲涉家暴 法院裁定受審

中央社／ 布宜諾斯艾利斯17日綜合外電報導
阿根廷前總統艾柏托．費南德茲（AlbertoFernandez）。法新社
阿根廷前總統艾柏托．費南德茲（AlbertoFernandez）。法新社

阿根廷法院今天裁定，前總統艾柏托．費南德茲（AlbertoFernandez）因涉嫌毆打前伴侶雅尼茲，將接受審判。

法新社報導，43歲的雅尼茲（Fabiola Yanez）指控65歲的艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）毆打她。

此案最初是因一起針對費南德茲的詐欺案調查而浮出檯面。當時調查人員在費南德茲私人秘書康特羅（Maria Cantero）的手機中，發現了涉及家暴的訊息與相關照片證據。

執法人員當初會檢查這支手機，是因為費南德茲在執政期間涉嫌以權謀私。

雅尼茲的律師表示，她最初並未提告，後來決定聯繫調查法官並提出刑事訴訟，指控費南德茲「對我施暴，讓我飽受威脅」。

根據法新社所見的法官裁決書，費南德茲對共同育有1子的雅尼茲造成「嚴重傷害」，並對她施加「脅迫性威脅」。

兩人於2023年費南德茲卸任後分手。

費南德茲否認相關指控，也可對法院要求他受審的裁決提出上訴。

法官已凍結費南德茲部分資產，並要求他若計劃離開居住地布宜諾斯艾利斯，須提前72小時通知當局。

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家暴 阿根廷

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