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市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

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日媒：台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 遭東京海關舉發

中央社／ 東京18日綜合外電報導
一名定居台灣的28歲男性會計師上月意圖走私約22公斤、市價相當於新台幣1億1346萬元的古柯鹼進入日本，遭東京海關查獲並向檢方舉發。圖為日本羽田機場。路透
一名定居台灣的28歲男性會計師上月意圖走私約22公斤、市價相當於新台幣1億1346萬元的古柯鹼進入日本，遭東京海關查獲並向檢方舉發。圖為日本羽田機場。路透

日媒報導，一名定居台灣的28歲男性會計師上月意圖走私約22公斤、市價相當於5億5000萬日圓（約新台幣1億1346萬元）的古柯鹼進入日本，遭東京海關查獲並向檢方舉發。

日本放送協會（NHK）今天報導，涉違日本關稅法的是定居台灣的28歲夏姓犯嫌，但犯嫌面對調查時否認犯行。據指出，以單一旅客利用民航機走私來說，這次查獲的古柯鹼數量創統計史新高。

東京海關表示，犯嫌涉利用上個月一架從加拿大飛抵東京羽田機場的航機，意圖走私約22公斤古柯鹼闖關，市價相當於5億5000萬日圓。

海關職員在檢查犯嫌行李箱時發現內部有22個點心盒，每個各藏約1公斤古柯鹼；犯嫌面對調查時說「這是在旅遊地加拿大買的點心，受託要交給日本的朋友」。

羽田機場今年已查獲9起古柯鹼走私案，東京海關研判可能跟國際走私集團有關，未來將進行嚴格檢查。

TBS電視台報導，夏姓犯嫌否認犯行表示，「我只是受託幫人買點心而已」。犯嫌今年1月29日涉嫌從加拿大走私約22公斤古柯鹼進入羽田機場時，遭東京海關人員查獲。

羽田機場今年至今近2個月時間內，查獲的古柯鹼走私數量已超過去年一整年，東京海關研判「日本已成為走私集團目標，我們必須在海關嚴加攔查走私」。

毒品 海關 羽田機場 走私

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