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國際原能總署署長訪日 將參觀福島污土儲存設施

中央社／ 東京18日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。（路透）
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。（路透）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天抵達日本，這是他第5度正式訪問日本，行程將包括首度造訪2011年福島核災受污土壤的儲存設施。

法新社報導，2011年遭日本311大地震引發的海嘯侵襲後，福島第一核電廠反應爐爐心熔毀，釀成自車諾比（Chernobyl）核電廠事故以來最嚴重的核災。國際原子能總署監督福島第一核電廠長達數十年的除役過程。

福島第一核電廠的員工上週開始拆除核處理水的貯存槽，以騰出空間存放數噸的熔融核燃料團塊。

葛羅西明天將參觀福島第一核電廠，也將查看日本政府目前正在討論如何處理的受污土壤。

核災過後，作為除污行動一部分，大福島地區移除約1300萬立方公尺的土壤與有機物焚燒產生約30萬立方公尺的灰燼。這些土壤存放在總面積達16平方公里的臨時儲存設施中。

日本打算回收約75%被清除的土壤，這部分土壤的輻射量較低。

日本政府與國際原子能總署表示，如果確認這些材料安全，有關當局希望將其用在土木工程計畫中，包括建造道路與鐵路路堤。

其餘土壤將在2045年的期限前，運至福島地區以外的地方處置。

日本政府表示，計劃在今年確認處置地點；據稱福島縣知事敦促政府盡快擬定計畫。

日本 核電 福島核災

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