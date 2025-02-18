日本因應台灣有事避難計畫曝！沖繩離島12萬人撤至九州 但1問題沒喬攏

日本前總理安倍晉三曾提出「台灣有事等於日本有事」，表明台灣安全牽動區域穩定與日本國安。今年，日本各縣開始起草應變方案，福岡縣政府17日發表初期撤離計畫，將指示隸屬沖繩縣的各離島居民，包含石垣島、宮古島在內，預計12萬人遷移到九州避難，範圍包括山口縣、福岡縣等8個區域。

日本放送協會（NHK）報導，根據計畫，福岡縣預計接納來自石垣市和宮古島市共4萬7000名居民。其中，福岡市將收容石垣市約2萬7014人，北九州市約接納1萬2252人，其餘將由久留米市（2466人）、大牟田市（1471人）、飯塚市（1709人）、朝倉市（1404人）和田川市（1081人）負責安置。

屆時各市將設立「避難聯絡所」以進行登記和身分確認，避難居民將通過福岡機場或鹿兒島機場，搭乘新幹線或包車前往聯絡所，再轉移到住宿地點。

避難初期1個月內，基本將安排住在飯店或旅館，若人數過多，則會使用公營住宅或民間租賃住宅來安置。

然而，福岡縣調查發現，平均住宿費（僅房間）為1萬2000日元（約台幣2634元），但《災難救濟法》規定包括三餐的標準金額僅為7,000日元（約台幣1537元）。因此，業界也出現不願意提供所有房間的聲音。對此，福岡縣防災計畫課表示，希望「向國家政府提議提高標準金額」。

福岡縣政府還會中央討論進行最終調整，並在3月底公布。此外，從今年4月起，將進一步研究6個月以上的避難情況，制定「接納基本要領」。