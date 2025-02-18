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日本允台人戶籍欄改為台灣 陸籲別搞小動作…法相：沒回答必要

中央社／ 東京18日專電
日本法務大臣鈴木馨祐。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
日本法務大臣鈴木馨祐。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

日本法務省5月起允許在日台灣人可將戶籍欄原登記的「中國」改為「台灣」，中國外交部要求日本「不要在台灣問題上搞小動作」。對此，日本法務大臣鈴木馨祐今天表示，「這是日本內政上的判斷，沒有回答的必要。」

日本經濟新聞報導，法務省將修改省令，5月起允許在戶籍上記載「台灣」或「巴勒斯坦」等地區名稱，中國外交部發言人郭嘉昆昨天在記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何「外部勢力」干涉。

他並表示，中方敦促日方恪守「一個中國」原則和「中日四個政治文件」精神，「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號（訊號）」。

針對中國外交部的發言，鈴木馨祐今天在記者會上表示，「這是日本內政上的判斷，沒有回答的必要。」

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