希臘觀光島嶼1月底以來發生逾1.9萬起地震 當局擬建撤離港口

希臘官員今天表示，希臘很快將在桑托里尼島（Santorini）建造一座撤離港口，以便在規模更大的地震侵襲這處熱門觀光勝地時，能安全疏散民眾。

路透社報導，位於愛琴海的桑托里尼島是一座火山島，自1月底以來已經發生上萬次輕微地震，迫使數以千計人撤離，當局也因此禁止建築活動，並關閉學校及鄰近島嶼。

目前為止並未傳出地震災情，但科學家表示，即使是在像希臘這種容易發生地震的國家，近來地震活動頻繁程度前所未見，不排除未來會出現規模更大的地震。

法新社引述雅典大學（University of Athens）地震實驗室數據，1月26日至2月14日間，賽克拉德茲群島（Cyclades）周邊地區已記錄超過1萬9200起地震。

阿莫爾戈斯島（Amorgos）和另外3座島嶼目前處於緊急狀態，期限到3月11日。阿莫爾戈斯島外海今天又記錄到一起規模5.1海底地震。

儘管這波地震並未造成任何人員傷亡或重大災損，且震動強度與頻率近幾天已有所下降，但仍讓科學界感到困惑。

科學家已判定一處位於陡峭山坡下的主要渡輪港口和桑托里尼島各地其他地點為薄弱環節，不過並未表示這些地點在緊急情況下無法使用。

希臘民防部長齊齊利亞斯（Vassilis Kikilias）指出，希臘將建造一座撤離港口供客輪平安停泊，直到新港口的基礎設施到位。

齊齊利亞斯接受希臘天線電視台（ANT1）訪問時表示：「除了正在規劃準備的新港口，當局還決定在島上設立一座逃生港，讓客輪在緊急情況下得以停泊。」

儘管地震活動在週末有所減弱，當地政府昨天仍將緊急應變措施延長至第3週，並再次呼籲民眾遠離沿海地區及容易發生山崩的陡峭坡地。

桑托里尼島現今地貌於西元前1600年左右形成，當時發生了史上規模最大的火山爆發之一。

地震學家指出，這波由構造板塊與岩漿移動引發的地震活動，已將島嶼的地下岩層向上推升。