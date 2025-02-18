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德國將在波蘭邊境設移民遣返中心 減輕庇護負擔

中央社／ 華沙17日專電

波蘭英文獨立媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，德國當局正在波蘭邊境的艾森胡滕施塔特（Eisenhüttenstadt）鎮設立新的「出發中心」（Dublin-Zentrum），以加快遣返曾在其他歐盟成員國申請庇護，卻遷往德國的移民

根據歐盟「都柏林條例」，尋求庇護者的申請應由最初抵達的國家處理，而此計畫的目標是在避免移民旋轉門效應的同時，減輕德國的庇護負擔。

這項舉措引發波蘭內部政治爭議，特別是前政府的保守派反對黨法律與正義黨（PiS）批評波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）政府對此計畫的立場過於軟弱。

德國聯邦政府與勃蘭登堡州政府已經達成協議，這座中心將容納150至250名移民，並統一安置所有因「都柏林條例」被遣返的尋求庇護者，以便快速將他們送回最初的入境國。

勃蘭登堡州內政部長卡特琳·蘭格（Kathrin Lange）向德國「圖片報」（Bild）表示：「由於這座中心靠近波蘭邊境，他們可以迅速被送回。」

根據德國官方數據，2023年義大利僅接受從德國遣返4000名移民，波蘭則接受了幾乎所有的遣返者。然而，大部分被遣返者在短時間內會再次非法進入德國。因此，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）希望透過新政策，限制這些移民的社會福利，使他們僅獲得最低基本補助，而非與在德國申請庇護的移民享有相同待遇。

波蘭保守派反對黨PiS批評圖斯克政府接受遣返移民，聲稱波蘭不該如同義大利那樣順從德國的要求。前PiS外交部副部長亞布翁斯基（Paweł Jabłoński）指出，圖斯克政府對歐盟新「移民與庇護公約」的態度過於軟弱，可能使波蘭承擔更大庇護負擔。

面對批評，圖斯克重申，波蘭不會接受歐盟移民協議中的移民分配條款，而是選擇支付「團結貢獻款」來替代接收移民。此外，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）最近訪問波蘭時承認，波蘭已經因接收大量烏克蘭難民而承受重大壓力，因此歐盟可能會在政策執行上對波蘭提供特別考量。

此外，圖斯克政府已批准一項新的移民管理計畫，擬定更嚴格的邊境管控措施，包括剝奪那些從白俄羅斯非法入境者的庇護權，以防止來自俄羅斯和白俄羅斯的「混合戰爭」手段構成波蘭更大風險。

德國 波蘭 移民

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