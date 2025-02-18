影／玻利維亞巴士墜800公尺深谷…至少31死 現場畫面曝光

南美洲國家玻利維亞17日發生嚴重車禍事故，一輛巴士行駛山路時疑似失控墜落800公尺山谷，至少31人死亡，還有十多人受傷。

意外發生在玻利維亞西南部約卡拉市（Yocalla）附近山路，一輛巴士疑似失控打滑，墜落至800公尺深山谷，造成至少31人死亡，另有10多人受傷。

當地醫院的一名警官表示，傷者中有10名成人和4名兒童已被送往醫院，其中數名情況危急，在加護病房接受治療。目前搜救人員仍在現場進行救援。

警方指出，失事巴士屬於「聖荷西運輸公司」（San José），車禍發生的地區山路蜿蜒曲折，事故發生時巴士行駛速度可能過快，這可能是釀禍原因之一。

【中央社／拉巴斯17日綜合外電報導】

玻利維亞蜿蜒的山路是出了名的致命。警方說，山路曲折加上巴士行駛速度快，恐是肇事原因。

這是這個南美國家今年來通報發生的最嚴重一起交通事故。

上個月，波托西市附近也發生一輛巴士衝出馬路，造成19人喪命。

根據官方統計，在這個人口約1200萬的國家，每年平均有1400人死於道路事故。