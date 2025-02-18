快訊

「苗栗國」大規模興建1交通建設 Cheap：值得鄰國台灣借鏡

西班牙馬德里：深度走訪歐洲音樂之城

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

因應俄羅斯可能引戰威脅 丹麥政府擬追加國防基金

中央社／ 斯德哥爾摩18日專電
丹麥國防部長波爾森。（路透）
丹麥國防部長波爾森。（路透）

丹麥廣播公司（DR）17日報導，為因應俄羅斯在歐洲引起大規模戰爭的威脅，丹麥政府將加速通過追加國防基金，以利加強丹麥軍備實力。

丹麥廣播公司的消息來自於丹麥政府高層，報導指出，政府內部對於追加國防基金的討論已進行很長時間，但在準備期間拒絕將金額加到1000億丹麥克朗（約新台幣4603億元），目前得到的消息，金額應該會落在500億丹麥克朗。

報導指出，追加的原因是目前的基金不足以購買足夠的防禦物資，追加基金後可望能購入更大量的防禦設備。

丹麥廣播公司報導，近期得知的規劃是今年度將能使用一半的金額，另一半金額則將於2026年使用。

丹麥國防情報局（DDIS）日前指出，如果莫斯科認為北大西洋公約組織（NATO）軟弱無能，俄羅斯可能會在5年內準備於歐洲發動「大規模戰爭」。

尤其是俄國認為美國將不會插手的情況下，更是有可能針對北約的1至2個國家攻擊。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）對媒體表示，根據目前的國防安全政治狀況，以及丹麥面對的狀況十分嚴肅，丹麥必須加快速度增強國家防禦能力。

根據報導，丹麥政府擬購入目前欠缺的防空體系，據了解，相關訊息丹麥當局會在19日召開記者會公布。

丹麥國防情報局分析，若烏克蘭戰爭停止或結束凍結可能發生的幾種情況，報告指出，俄羅斯將能在6個月內與周邊國家打起局部戰爭；2年內可在波羅的海地區發動區域戰爭；如果美國不介入，5年後恐對歐洲發動大規模攻擊。

丹麥 俄羅斯 戰爭

延伸閱讀

心與花都一起綻放！喬治傑生迎來全新花器與隨身小物

丹麥諷川普！20萬人連署喊買加州「把迪士尼變安徒生樂園」

丹麥情報機構揭俄烏停火3情況 俄5年內恐發動「大規模戰爭」

李文忠遭爆騷擾女員工案 傳國防院高層秋後算帳

相關新聞

達美航空一班機在加拿大多倫多機場墜毀 15人輕重傷

緊急救援人員正在處理一架達美航空飛機於多倫多降落時墜毀的事件，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重，包括一名兒童、一台6...

歐洲為派兵烏克蘭內鬨！法提議部署「保證部隊」 德義西波蘭拒絕

歐洲八國、歐盟及北約領袖17日下午齊聚巴黎舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。一名了解峰會情況的官員透露，法國提議在...

因應俄羅斯可能引戰威脅 丹麥政府擬追加國防基金

丹麥廣播公司（DR）17日報導，為因應俄羅斯在歐洲引起大規模戰爭的威脅，丹麥政府將加速通過追加國防基金，以利加強丹麥軍備...

美退出談判 世衛秘書長譚德塞仍堅持訂定全球疫情協議

儘管美國退出談判，世界衛生組織秘書長譚德塞今天堅稱，為了因應未來疫情而達成一項具有里程碑意義的全球協議「機不可失」

日本戶籍國籍欄可填台灣 謝長廷透露幕後推動秘辛

日本法務省今年5月起承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，終於可以登記「台灣」二字。現任總統府資政、前駐日代表謝長廷在臉書透露...

北約末日？歐盟外交官：美俄聯手想摧毀歐洲

美國政治新聞網站Politico的評論版主編戴特米爾（Jamie Dettmer）15日以「這是北約末日嗎」為題，說明歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。