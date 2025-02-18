因應俄羅斯可能引戰威脅 丹麥政府擬追加國防基金

丹麥廣播公司（DR）17日報導，為因應俄羅斯在歐洲引起大規模戰爭的威脅，丹麥政府將加速通過追加國防基金，以利加強丹麥軍備實力。

丹麥廣播公司的消息來自於丹麥政府高層，報導指出，政府內部對於追加國防基金的討論已進行很長時間，但在準備期間拒絕將金額加到1000億丹麥克朗（約新台幣4603億元），目前得到的消息，金額應該會落在500億丹麥克朗。

報導指出，追加的原因是目前的基金不足以購買足夠的防禦物資，追加基金後可望能購入更大量的防禦設備。

丹麥廣播公司報導，近期得知的規劃是今年度將能使用一半的金額，另一半金額則將於2026年使用。

丹麥國防情報局（DDIS）日前指出，如果莫斯科認為北大西洋公約組織（NATO）軟弱無能，俄羅斯可能會在5年內準備於歐洲發動「大規模戰爭」。

尤其是俄國認為美國將不會插手的情況下，更是有可能針對北約的1至2個國家攻擊。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）對媒體表示，根據目前的國防安全政治狀況，以及丹麥面對的狀況十分嚴肅，丹麥必須加快速度增強國家防禦能力。

根據報導，丹麥政府擬購入目前欠缺的防空體系，據了解，相關訊息丹麥當局會在19日召開記者會公布。

丹麥國防情報局分析，若烏克蘭戰爭停止或結束凍結可能發生的幾種情況，報告指出，俄羅斯將能在6個月內與周邊國家打起局部戰爭；2年內可在波羅的海地區發動區域戰爭；如果美國不介入，5年後恐對歐洲發動大規模攻擊。