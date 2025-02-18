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達美航空一班機在加拿大多倫多機場翻覆 15人輕重傷

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一架達美航空飛機於多倫多降落時翻覆，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重。路透
一架達美航空飛機於多倫多降落時翻覆，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重。路透

緊急救援人員正在處理一架達美航空飛機於多倫多降落時翻覆的事件，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重，包括一名兒童、一名60多歲的男性和一名40多歲的女性，但未危及性命。

多倫多皮爾遜國際機場表示，周一的事故涉及一架來自明尼阿波利斯降落該機場的航班。電視畫面顯示，飛機在跑道上側翻，機身底部似乎在冒煙。

根據達美航空和美國聯邦航空管理局，機上有80人——76名乘客和4名機組人員。

這架飛機周一在大風和冰雪天氣下降落多倫多。達美航空的發言人無法立即置評。

一架達美航空飛機於多倫多降落時翻覆，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重。圖／美聯社
一架達美航空飛機於多倫多降落時翻覆，事故造成15人送醫，其中三人傷勢嚴重。圖／美聯社

多倫多 機場 達美航空

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