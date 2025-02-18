教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」 須延長住院
教廷今天表示，由於教宗方濟各（Pope Francis）的呼吸道感染出現「複雜的臨床狀況」，不得不改變治療方式，因此教宗將繼續住院直到醫師認為不再需要。
路透社報導，梵蒂岡在簡短的聲明中表示：「近幾天和今天的檢驗結果顯示，教宗的呼吸道受到多重病原菌感染，導致治療方式進一步調整。」
聲明還說：「迄今為止進行過的所有檢測，都指向複雜的臨床狀況，因此須有適當的住院期。」
現年88歲的教宗呼吸道感染已超過1週，他14日住進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）。
教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天表示，教宗的「精神狀況不錯」。
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