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美退出談判 世衛秘書長譚德塞仍堅持訂定全球疫情協議

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導
WHO現任秘書長譚德塞。圖／美聯社
WHO現任秘書長譚德塞。圖／美聯社

儘管美國退出談判，世界衛生組織秘書長譚德塞今天堅稱，為了因應未來疫情而達成一項具有里程碑意義的全球協議「機不可失」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，沒有一個國家能夠獨力保護自己，免受下一次疫情侵害。就在3天前，美國總統川普的政府正式告訴世界衛生組織，將不會再參與全球疫情協議談判。

譚德塞在世衛日內瓦總部舉行的為期1週第13輪談判開幕式上告訴世衛成員國：「我們正處於一個關鍵時刻，因為你們要趕在5月的世界衛生大會開會之前，及時敲定疫情協議」。

「這確實是一個機不可失的問題。但我相信你們會選擇『現在』，而不是錯失良機，因為你們知道這攸關什麼。」

2021年12月，由於擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的毀滅性後果重演，包括造成數百萬人死亡、癱瘓衛生系統和經濟崩潰，各國決定起草一項關於疫情預防、準備和因應的新協議。

雖然各國已就草案許多內容達成共識，在一些關鍵條款仍然存在歧異，特別是關於分享具有疫情潛力的病原體，然後公平分享從中獲得的好處，例如疫苗、檢測和治療。

疫情 譚德塞

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