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星國反對黨領袖向國會說謊被罰 未喪失參選資格

中央社／ 新加坡17日綜合外電報導

新加坡將於今年舉行國會大選，反對黨工人黨秘書長畢丹星因幫助同黨的時任國會議員掩蓋虛假目擊證詞而向國會說謊，法院今天判以罰款，不過還好他並未因此而喪失參選資格。

法新社報導，現年48歲的工人黨（Workers' Party）秘書長畢丹星（Pritam Singh）因向負責調查同黨時任議員的國會委員會作偽證，兩項罪名被判有罪。

工人黨時任國會議員辣玉莎（Raeesah Khan）已坦承，她在國會中說，曾陪伴一名遭性侵婦女向警方報案的往事是編造的，而她後來也因這樁醜聞辭職。

新加坡地方法院法官陳樂熊（Luke Tan）表示，畢丹星並未致力說服新科國會議員辣玉莎向國會坦承說謊，這和畢丹星本人對國會委員會的證詞完全不符。辣玉莎的證詞稱，畢丹星於某次會議期間告訴她「把這謊言帶進墳墓裡」，陳樂熊採信她的說法。

依據新加坡憲法，凡個人被處以罰金至少新幣1萬元（約新台幣24萬元）或入獄服刑至少1年，則5年內都不得參選或擔任國會議員。畢丹星的兩項罪名各處以罰金新幣7000元。

對於今天的判決，畢丹星表示他將上訴。

這起判決對於陷入困境的新加坡反對勢力造成重創，因新加坡反對派正試圖在數月內將舉行的大選中，挑戰人民行動黨（People's Action Party）自1959年以來執政至今的壓倒性優勢。

工人 新加坡 議員

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