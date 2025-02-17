開羅建築物倒塌目擊者稱氣爆所致 10死至少8傷

埃及國營媒體報導，首都開羅一棟建築物今天倒塌造成10死至少8人受傷，據信還有多人因埋在瓦礫堆底下而下落不明，目擊者稱因天然氣鋼瓶爆炸所致。

法新社引述「今日新聞報」（Akhbar el-Youm）報導，這棟倒塌的大樓位於勞工階層聚集的克爾達薩區（Kerdasa），救護車相繼趕抵事發現場，而民防團隊在當地搜尋據信被埋在瓦礫堆下的民眾。

目擊者告訴國營的今日新聞報，「一個天然氣的鋼瓶爆炸」導致大樓倒塌，目前警方正在調查中。

開羅這座人口超過2600萬的大都會，建築法規的執行力度鬆緊不一。

近年來開羅頻傳大樓倒塌，可歸咎於若干建物破舊不堪，以及有時不遵守建築法規所致。