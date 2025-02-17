烏克蘭軍方：俄國出動147架無人機夜襲烏國

烏克蘭軍方與官員今天表示，俄羅斯出動147架無人機徹夜攻擊烏克蘭後，導致倉儲設施和民宅受損。

法新社報導，根據烏克蘭軍方與官員，147架俄軍無人機中，烏克蘭空軍擊落83架，另有59架因電子反制而未能抵達既定目標，但他們並未說其餘的5架無人機發生什麼事。

基輔州（Kyiv Oblast）州長卡拉什尼克（MykolaKalashnyk）表示，基輔州遭受無人機攻擊，造成一座工業設施起火燃燒，火勢已被撲滅，另有4間民宅受損。

在哈爾科夫州（Kharkiv Oblast），州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）在通訊軟體Telegram發文表示，無人機攻擊導致一家企業的3座倉儲設施受創，另有一棟行政大樓和14間民宅窗戶受損。