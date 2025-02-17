以黎停火協議執行期限將至 黎巴嫩敦促以色列撤軍
黎巴嫩總統奧恩今天敦促去年斡旋以色列與黎國政軍組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議的國家，協助施壓以方尊重協議內容，在明天最後期限前從黎國撤軍。
法新社報導，奧恩（Joseph Aoun）發表聲明指出：「我們繼續進行多層級聯絡，以促使以色列尊重停火協議，按期撤軍並歸還所監禁的人員。」
他還說：「斡旋停火協議的國家應負起協助我們的責任。」
黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，以黎兩國執行停火協議到期前夕，以色列襲擊黎國南部城市錫登（Sidon），導致今天有1人喪命。
報導提到，消防員將火勢撲滅後，從這輛遭以色列襲擊的車輛中尋獲一具遺體，當局正在調查此人身分。
以色列與伊朗支持的真主黨在交戰1年多後達成脆弱的停火協議，協議自去年11月27日生效。
根據停火協議，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和部隊一同在黎國南部部署，同時以色列得在60天內自黎國撤軍，後來此一期限延至2月18日。
真主黨則應撤退至利塔尼河（Litani River）以北，該地距離與以色列接壤邊界約30公里，以及拆除南部剩餘的軍事基礎設施。
由美國、法國、黎巴嫩、以色列與聯合國維和部隊等各方組成的委員會，則負責確認並處理任何違反停火協議的行為。
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