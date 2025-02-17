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日媒：日中經濟關係受國際形勢影響 互惠難度加大

中央社／ 台北17日電

日本經濟新聞中文版報導，日本經濟界代表團16日訪問中國，是50年來幾乎每年都進行的傳統。但現在日中經濟關係容易受到安全保障和國際形勢影響，包括日本承諾提高在美投資等，使日中形成新的互惠關係難度加大。

日本經濟新聞中文版今天刊文指出，日中經濟協會、日本最大經濟團體「經團連」和日本商工會議所的代表團16日訪問中國。從1975年開始，日中經濟協會幾乎每年都派團訪中，上一次是2024年1月，與中國國務院總理李強舉行了會談。

不過，20年來日中經濟關係發生了明顯變化。

報導指出，對日本來說，中國是最重要的貿易夥伴。對中貿易占日本貿易總額的比重，於2000年代上升至10%左右，2005年上升至17%，2009年達到20%左右，2023年也維持在20%。在兩國提出戰略互惠關係的第2年即2007年，中國超越美國成為日本的最大貿易夥伴，持續至今。

但對中國來說，對日貿易並沒有那麼重要。在中國貿易總額中，對日貿易的比重在2005年為13%，在2023年下降至只有5%，中日的比例差距擴大至4倍。

日本經濟界歷來提倡與中國「相互補充」，但現在日中關係容易受到安全保障和國際形勢變化影響。

隨著美國總統川普（Donald Trump）重返白宮並以關稅為手段，美中對立可能會進一步激化。對於經濟低迷的中國來說，吸引日本投資的想法有所加強；但對於日本企業來說，則存在被捲入美中對立的風險，且中國「反間諜法」的不透明等也讓日本擔憂。

日中經濟協會數據顯示，日本對中國直接投資的實際金額2023年為39億美元（約新台幣1276億元），比2022年減少15%。與最高峰的2012年73.5億美元相比減少近一半。據悉，2024年也低於2023年。

據日本貿易振興機構（JETRO）2024年以進駐中國的日企為對象進行的調查，21.7%的受訪企業表示，今後1至2年的業務拓展方向為「擴大」，是有可比數據的2007年度以來最低；業務拓展方向為「縮小」的則增至1成。

產生多屆日中經濟協會會長的日本製鐵，2024年決定退出與中國寶山鋼鐵長達半世紀的合作關係，是日中經濟關係的象徵事例。

日本首相石破茂此前向川普承諾，把日本在美國的投資提高到1兆美元。由於營商環境和成長性等原因，很多日本經營者的目光再次轉向美國。

北京 日本 美國 關係

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