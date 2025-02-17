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日本市長二度遭議會「倒閣」去職 50天內選舉

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本大阪府岸和田市長永野耕平去年爆發性醜聞，遭市議會通過不信任決議案後解散議會，重新選出的議員今天再提不信任決議案且表決通過，永野將去職，並於50天內舉行市長選舉。

永野去年被爆出性醜聞，最終以支付對方500萬日圓和解。面對市議員要求說明，永野反覆表示「審判內容保密無法談論」，因此市議員以「造成市政混亂」等為由在去年12月20日提出不信任決議案，議會表決時以20票贊成、4票反對通過不信任案，永野隨後在24日解散市議會。

日本每日放送（MBS）報導，新選出的議員今天在選後首度召集的會議上，二度提出對永野的不信任決議案；經表決，最後以23票贊成、0票反對通過不信任案。

根據日本地方自治法規定，新的市議員選出後，首度召集的會議上若有2/3以上市議員出席，並有過半數市議員贊成對市長的不信任案，市長將去職。因此，永野今天將自動去職，岸和田市要在50天內舉行市長選舉。

永野在表決後從議長手中接下不信任案。他說，今天將喪失市長職務，過去7年來發生很多事，他跟市府職員一同努力解決許多課題，「雖然有些課題仍待解決，但我自己認為已有所進展，由衷感謝跟我進行討論的職員與議會」。

日媒日前報導，永野重申如果因為再度受到市議會通過不信任決議案而去職的話，將會參選市長。讀賣電視台報導，永野今天談到接下來的市長選舉時說，「改革還未完成，還有很多要做的事」，表達出評估再度參選的想法。

日本放送協會（NHK）報導，新選出的岸和田市議員今天二度在議會對永野提出不信任決議案，經出席23名議員全數贊成後通過。永野今天將失去市長職務，50天內舉行市長選舉。

岸和田市議員選舉今年2月2日完成投開票，在當選的24名市議員中，永野妻子紗代首度當選，再度表達力挺丈夫的態度。

儘管永野紗代表達反對不信任決議案的態度，但根據地方自治法規定，議員不能參與跟本人或親人等有利害關係的議事，必須利益迴避，所以今天無法參與表決。

日本 議員

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