強調台灣安全重要性 駐印度副代表：一中原則是騙局

駐印度代表處副代表謝柏輝，近期出席印度智庫有關變動中國際局勢與中國現況的研討會，他在活動期間受訪，強調中國所謂的「一中原則」與現實不符，純屬「國際詐騙」。

紅燈籠分析（Red Lantern Analytic）是印度的國際事務觀察組織，著重在研究與地緣政治相關議題在內的重要國際事務，該組織邀請全球專家、學者於「桑朗對話2.0」（Siang Dialogue 2.0）中，探討目前全球在地緣政治、經濟和安全上面臨的挑戰。

謝柏輝出席「桑朗對話2.0」期間，於活動中場休息時接受印度新聞信託社（PTI）訪問，談到兩岸關係與台海現況。

謝柏輝指出，中國所謂的「一中原則」（One ChinaPrinciple），稱「世界上只有一個中國」、「中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」、「台灣是中國的一部分」等論調因不符合現實，完全是「國際詐騙」。

謝柏輝告訴中央社記者，「台灣的正式國名為中華民國，中華民國於1911年獨立建國至今已114年，而1949年成立的中華人民共和國至今只有76年歷史，且中國至今從未管轄過台灣」。

他也提到，中華民國是聯合國創始會員國，雖於1971年退出聯合國，但聯合國2758號決議僅處理中國代表權，全文並未提及台灣，也未提及中國代表台灣，「既然中華人民共和國沒有管轄台灣，在台灣的中華民國理當在聯合國享有代表權」。

PTI記者稱中國積極將在區域影響力擴大到台灣以外的地方，並指中國正秘密占領距台灣僅750公里的日本沖繩，並問謝柏輝對此事看法時，他呼籲民主國家要團結，並敦促志同道合國家必須聯合起來抵制中國言論。

謝柏輝說：「最重要的是，我們要團結起來，抵制中國的言論，因為那威脅到地區民主國家自治。」他並指「台灣的安全和主權，對維護印太地區穩定至關重要」。

謝柏輝告訴中央社，面對中國對台灣的文攻武嚇與軍機艦騷擾，台灣將持續捍衛3個重要戰略優勢，即第一島鏈戰略位置、高科技產業鏈優勢、及民主價值鏈同盟。

至於與印度的合作，謝柏輝提到，台灣與印度都重視民主、自由、法治、人權，且在經貿、投資、教育、科技、文化及人與人交流上十分密切，台灣將持續與印度強化推動提升全方位實質合作關係。