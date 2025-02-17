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美軍於敘利亞發動精準空襲 擊斃蓋達分支成員

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美軍今天表示，已在敘利亞發動一次精準空襲，擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）附屬團體的一名成員。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，昨天在敘利亞西北部發動攻擊，擊斃蓋達分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）一名高階財務兼後勤官員；中央司令部沒有提及此人姓名。

聲明提到，這次空襲目的是「破壞和打擊恐怖團體策劃、組織、執行攻擊（美國及其盟友）平民和軍事人員的行動」。

今年1月30日，美軍中央司令部也在空襲中擊斃「宗教守護者」的高階特務札比爾（Muhammad Salahal-Zabir）

美國賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，「宗教守護者」成立於2018年2月。這個團體直到上月宣布解散才公開證實擁護蓋達組織。

美國2019年將「宗教守護者」認定為「恐怖」組織，並懸賞徵求有關多名成員的線索。

美軍中央司令部將軍庫里拉（Michael Erik Kurilla）透過聲明說：「我們會不間斷地繼續追捕恐怖分子，以捍衛我們的國土，和區域內的美國、盟友和夥伴人員。」

美國 美軍 蓋達

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