紀念金正日冥誕 金正恩罕見謁陵
「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在已故父親暨前任領袖金正日2月16日冥誕這天，前往家族墓園錦繡山太陽宮謁陵。
路透社報導，2月16日在北韓被稱為「光明星節」（Day of the Shining Star），是盛大慶祝的重要國定假日。但這是金正恩4年來首次在冥誕紀念日謁陵。金正日和金正恩的祖父金日成都長眠在錦繡山太陽宮。
北韓中央通信社報導，金正恩在胞妹金與正及其他幕僚陪同下向先人致敬。
金氏王朝自第2次世界大戰後統治北韓，尋求透過建立個人崇拜來加強權力控制，但有跡象顯示金正恩日益嘗試獨立自主，不再仰賴祖父與父親的庇蔭。
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